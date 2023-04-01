У ЦНС попередили про відповідальність осіб, які будуть до цього причетні.

Російські окупанти планують депортувати українців за допомогою фейкових судів на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Центр національного спротиву, країна-терорист вже має досвід депортації українців з Криму у віддалені райони РФ.

"На тижні окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила щодо створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тим, кого ворог підозрює в нелояльності за статтею "екстремізм", - пояснили в ЦНС.

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Там наголосили, що кожен суддя, який працюватиме на ворога, не уникне відповідальності.

Депортація українців до РФ

Після початку повномасштабної війни РФ проти України, окупанти почали масову депортацію наших громадян. З тимчасово окупованих територій в РФ вивозилися як діти, так і дорослі. Наразі відомі випадки депортації українців з Маріуполя та Олешок у Херсонській області.

За останніми даними, українській владі відомо про 19,5 тис. українських дітей, які були депортовані окупантами в Росію, однак ця цифра може бути тільки початком.

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