Російські окупанти планують депортувати українців за допомогою фейкових судів на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє Центр національного спротиву, країна-терорист вже має досвід депортації українців з Криму у віддалені райони РФ.
"На тижні окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила щодо створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тим, кого ворог підозрює в нелояльності за статтею "екстремізм", - пояснили в ЦНС.
Там наголосили, що кожен суддя, який працюватиме на ворога, не уникне відповідальності.
Депортація українців до РФ
Після початку повномасштабної війни РФ проти України, окупанти почали масову депортацію наших громадян. З тимчасово окупованих територій в РФ вивозилися як діти, так і дорослі. Наразі відомі випадки депортації українців з Маріуполя та Олешок у Херсонській області.
За останніми даними, українській владі відомо про 19,5 тис. українських дітей, які були депортовані окупантами в Росію, однак ця цифра може бути тільки початком.