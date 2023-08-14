В рамках підготовки до цього режим Путіна прийняв низку важливих законів, щоб уникнути мобілізації було неможливо.

Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Відтак, керівництво окупаційної армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад.

Як повідомив в інтерв'ю Obozrevatel представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, є дані про намір РФ здійснити нову хвилю мобілізації.

"За нашими оцінками, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що масова мобілізація – непопулярне рішення для путінського режиму, але іншого виходу нема. У Кремлі "вже давно до цього готуються".

"Держава-агресорка вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", - зазначив Скібіцький.

Він нагадав, що росіянам, які не вчиняли воєнних злочинів та не хочуть брати участь у війні проти України, гарантовано захист в межах проекту для добровільної здачі в полон "Хочу жить".

Мобілізація в Росії

Російська влада відправляє на війну проти України не тільки ув'язнених, а й наркоманів, і хворих на гепатит. В Алтайському краї на одному з полігонів нарахували понад 300 таких "новобранців".

У Донецькій області російські окупанти відібрали паспорти у будівельників з Узбекистану та мобілізували їх як "добровольців".

Наприкінці липня заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія має мобілізаційний потенціал, який зможе використати застосувати за необхідності, попри ймовірно негативні наслідки для своєї промисловості.

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