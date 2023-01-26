Найбільш вірогідним напрямом може бути лінія Сватове-Кремінна

Російські війська готуються до вирішальної наступальної операції у Луганській області. Щоб розосередити та відволікти ЗСУ вони можуть проводити обмежені атаки на більшу частину лінії фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, за останні дні загарбники відновили наземні атаки у центрі Запорізької області та на заході Донецької області.

"Масштаби та характер цих обстрілів свідчать, що вони швидше заважають атакам, спрямованим на те, щоб відвернути та притиснути українські сили до окремих ділянок фронту, ніж узгодженим зусиллям щодо відновлення наступальних операцій для просування вперед на цих двох напрямках", - пояснили експерти.

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За оцінкою аналітиків, найбільш вірогідним напрямом російських наступальних дій у Луганській області може бути лінія Сватове-Кремінна. Зокрема, окупанти можуть сподіватися відбити критично важливу ділянку у північній частині Донецької області навколо Лимана та використати лінію Сватове-Кремінна для подальших атак на західну частину Харківської чи північну частину Донецької області. Однак, експерти називають вкрай малоймовірним те, що інтервенти зможуть суттєво просунутися на цьому напрямі, навіть якщо розпочнуть успішну наступальну операцію.

В ISW зазначають, що подібні дії РФ можуть свідчити про кульмінацію боїв за Бахмут, оскільки темпи російських операцій навколо міста знижуються. Пропагандисти можуть просувати про російські наступальні операції в центрі Запоріжжя та на заході Донецької області, щоб приховати провали в Бахмуті.

"ПВК "Вагнера" не виконала своєї обіцянки щодо захоплення Бахмута і не змогла просунутися далі незначних тактичних успіхів у Соледарі. Тому російське військове керівництво, ймовірно, вирішило відмовитися від пріоритету операцій навколо Бахмута", - йдеться у звіті.

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