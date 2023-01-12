Бєлгородська "влада" ще в листопаді анонсувала будівництво засічної межі в регіоні.

Один з населених пунктів Бєлгородської області залишився "на передку" під час будівництва "засічної лінії", заявив гауляйтер регіону В'ячеслав Гладков.

"Губернатор" розповів про скаргу тамтешнього мешканця, стурбованого "сірою зоною". Назва населеного пункту не повідомляється.

Гладков заявив, що оборонна лінія будується за погодженням з Міноборони РФ, а оперативна обстановка не дозволяє звести межу безпосередньо на кордоні з Україною.

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"Знаходження окремих населених пунктів або господарств попереду або позаду межі не говорить про те, що хтось когось кинув або (хтось) не захищений... вона потрібна для того, щоб протверезити тих наших ворогів, які задумають щось недобре. Сподіваюся, цього не станеться", - сказав Гладков.

Засічна лінія в прикордонних районах Росії - що відомо

Бєлгородська "влада" ще в листопаді анонсувала будівництво засічної межі в регіоні, покликаної убезпечити росіян від вторгнення української армії. Вже у грудні окупанти відзвітували про перші "успіхи", показавши на камеру всі фортифікаційні споруди в прикордонних районах.

Війна в Україні - Росія перейшла до оборони

Після відведення військ з Херсона і правого берега Дніпра Росія перейшла в оборону. Сили мобілізованих не можуть забезпечити Путіну ведення наступу.

У зв'язку з цим окупанти почали робити окопи на сході України, в прикордонних з Україною російських областях, а також в Криму.

Також РФ виробляє протитанкові "піраміди", щоб уповільнити просування ЗСУ. Але, як показує практика, піраміди українським військовим – не перешкода.

Не так давно в мережі з'явилися супутникові знімки окопів росіян в Криму. Судячи з усього, ворог продовжив рити траншеї на КПВВ "Чонгар", в північно-західній частині Криму і біля Армянська.

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