У місті Бахмут Донецької області тривають дуже тяжкі бої, окупанти "кладуть" неймовірну кількість особового складу.
"У Бахмуті йдуть дуже важкі й динамічні бої... Людей (окупанти – УНІАН) кладуть неймовірну кількість. Для чого? Для того, щоб взяти Бахмут, що навряд чи їм вдасться. Вони це розуміють, проте тиск зараз дуже сильний і він посилюється", - розповів капітан Національної гвардії України Петро Кузик в ефірі інформаційного телемарафону.
Бахмутська битва: що відомо
Як повідомляв УНІАН, бої навколо Бахмута між Силами оборони України та російськими військами тривають з серпня.
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворожі війська продовжують спроби наступальних дій.
9 грудня президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію на фронті, зазначив, що ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.
У Генштабі ЗСУ повідомляли, що рашисти змінили тактику на Бахмутському напрямку.
Полковник Жданов пояснив, навіщо Путіну Бахмут.