За його словами, окупанти розуміють, що не візьмуть місто, але посилюють тиск на українські позиції.

У місті Бахмут Донецької області тривають дуже тяжкі бої, окупанти "кладуть" неймовірну кількість особового складу.

"У Бахмуті йдуть дуже важкі й динамічні бої... Людей (окупанти – УНІАН) кладуть неймовірну кількість. Для чого? Для того, щоб взяти Бахмут, що навряд чи їм вдасться. Вони це розуміють, проте тиск зараз дуже сильний і він посилюється", - розповів капітан Національної гвардії України Петро Кузик в ефірі інформаційного телемарафону.

Бахмутська битва: що відомо

Як повідомляв УНІАН, бої навколо Бахмута між Силами оборони України та російськими військами тривають з серпня.

Відео дня

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворожі війська продовжують спроби наступальних дій.

9 грудня президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію на фронті, зазначив, що ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що рашисти змінили тактику на Бахмутському напрямку.

Полковник Жданов пояснив, навіщо Путіну Бахмут.

Вас також можуть зацікавити новини: