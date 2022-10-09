За його словами, колаборанти нижчої ланки незадоволені перебігом подій на півдні.

З тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині російські загарбники активно вивозять свої сім'ї. Зокрема, останнім часом виїхало 12 автобусів до Криму.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook.

"Херсонщина. З Нової Каховки керівництво окупантів вивезло 12 автобусів зі своєю ріднею. Поки що в Крим. А чого це вони? Страшно?" - Спитав він.

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За словами депутата, колаборанти нижчої ланки незадоволені перебігом подій. Так, гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявляє, що все під їхнім контролем, тоді як ЗСУ "вже понад 1,1 тис. квадратних км на Херсонському напрямку звільнили й не зупиняються".

Ситуація на Херсонщині

Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ оголосили про початок контрнаступу на півдні України. Водночас українські військові почали активно звільняти населені пункти у Харківській області.

Вже 7 жовтня ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня у Херсонській області було звільнено та стабілізовано понад 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Російська армія зазнає значних втрат на окупованій частині Херсонської області. За повідомленнями Генштабу, лікарні не можуть впоратися з потоком поранених російських загарбників.

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