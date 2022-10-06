Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Військовослужбовці Збройних сил України з 21 вересня просунулись на 55 км в глибину оборони російських загарбників у Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів під час онлайн-брифінгу.

Громов сказав, що у Харківській області на напрямку Куп'янськ-Сватове противник намагається вести стримуючі дії з метою уповільнення просування військ.

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"З 21 вересня нашим військам вдалося просунутися в глибину оборони противника на 55 кілометрів, встановити контроль над 93 населеними пунктами, взяти під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини", - наголосив Громов.

Контрнаступ ЗСУ: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході України. 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських загарбників. А з 1 жовтня ЗСУ звільнили вже 29 населених пунктів у Херсонській області.

Британська розвідка зауважує успіхи українських військ на східному березі річки Інгулець і на західному березі Дніпра. Проте поки це не загрожує оборонним позиціям окупантів.

Водночас, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, українці рухаються у бік Луганської області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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