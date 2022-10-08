Противник продовжує зазнавати втрат.

На окупованій частині Херсонської області лікарні не можуть впоратися з потоком поранених російських загарбників.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів", - наголошується у зведенні.

Відео дня

Також підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників.

"До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал", - сказано у зведенні.

Ситуація на Херсонщині

Продовжується контрнаступ Збройних сил України у Херсонській області.

З 1 жовтня в Херсонській області звільнили і стабілізували більше 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.

3 жовтня стало відомо, що Архангельське та Миролюбівка у Херсонській області офіційно звільнені від окупантів.

6 жовтня повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 жовтня серед особового складу орієнтовно становили близько 62 тис. 60 (+380 за минулу добу) осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: