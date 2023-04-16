Поранені громадяни перебувають на амбулаторному лікуванні.

У суботу, 15 квітня 2023 року, російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку Донецької області. Ворог гатив по місту з артилерії.

"Станом на 18:30 внаслідок чисельних атак отримали поранення троє цивільних жителів: 30 та 44-річні жінки, які під час обстрілу були в аптеці, а також 31-річний чоловік, що перебував неподалік від одного з торговельних центрів міста", – розповіла "Суспільному" речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Вона зазначила, що внаслідок атаки росіян в місті пошкоджено торговельні об'єкти, легкові автомобілі, а також приватні та багатоквартирні будинки.

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Водночас очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов повідомив "Суспільному", що поранені громадяни перебувають на амбулаторному лікуванні.

"Російські військові тричі обстріляли громаду: о 14:15. Також був обстріл о 15:20-15:30 – без загиблих та травмованих. Та о 17:30 обстріл с. Предтечино, без травмованих та загиблих", – додав він.

Обстріли Донеччини

14 квітня російські загарбники вдарили по Словʼянську Донецької області. Ворог випустив по місту щонайменше сім ракет С-300. Внаслідок атаки постраждали одразу три багатоповерхівки, одна з них частково зруйнована.

Станом на вечір 15 квітня все ще тривав розбір завалів. Внаслідок російського удару по Словʼянську загинули 11 осіб, серед яких дитина. Також відомо про 23 постраждалих. Під завалами все ще лишаються люди.

11 квітня росіяни вдарили по Краматорську, випустивши по місту чотири ракети. Противник гатив із систем С-300.

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