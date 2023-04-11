Супротивники за добу здійснили понад 40 обстрілів української землі з реактивних систем залпового вогню, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж минулої доби, 10 квітня, російські окупанти здійснили по Україні сім ракетних ударів, зокрема, чотирма ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300 вороги обстріляли мирне місто Краматорськ Донецької області.

Супротивники також здійснили 39 авіаударів по українській землі і 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі населених пунктів та по позиціях воїнів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", - попередили у Генштабі.

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За даними Генштабу, опублікованими вранці, 11 квітня, росіяни не припиняють намагатися наступати на таких напрямках: Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Мар’їнському, але не мають успіхів.

Супротивники також обстрілюють українські населені пункти. Вранці 10 квітня Краматорська міськрада повідомила, що вночі ворог завдав удару по Краматорську. Унаслідок ворожої атаки було знищено десятки могил на кладовищі, а також зруйновано будинок.

Варто зазначити, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідовано 911 російських крилатих ракет.

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