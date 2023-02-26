Противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки та Маріїнки.

Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 18:00.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Разом з тим, протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населеного пункту Катеринівка Чернігівської області, трьох населених пунктів Сумської області, а також 12 - у Харківській області. У районі Попівки Сумської області ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.

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На Куп'янському та Лиманському напрямках, як зазначили в Генштабі, противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів у Харківській та Луганській області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ, здійснив кілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстрілу зазнали райони понад 15 населених пунктів.

Крім того, на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів Донецької області. Противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки та Маріїнки.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, на Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали райони 19 населених пунктів.

Також у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Втрати РФ в Україні

Станом на 26 лютого 2023 року українські військові ліквідуваливже понад 148 тис.російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 148 тис.130 осіб, з яких 660 знищено за минулу добу.

У розвідці НАТО заявили, що на тлі нового більш масштабного наступу РФ втрачає на кожні 90 квадратних метрів захопленої території до 2 тисяч військових.

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