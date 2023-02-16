Росія продовжує кидати в бій велику кількість погано навчених і погано екіпірованих людей.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає до 2000 окупантів на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України.

Ці цифри з'явилися після того, як міністри оборони країн НАТО в рамках зустрічі "Рамштайн-9" обіцяли озброїти Україну для захисту від російського наступу. Про це пише The Times.

"Росія продовжує кидати в бій велику кількість додаткових людей. Більшість людей погано навчені й погано екіпіровані, і через це ми бачимо, що вони мають багато жертв", - заявив Міністр оборони США Ллойд Остін.

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Офіційні особи США відзначили, що вони поспішають надати Україні передові системи протиповітряної оборони до того, як навесні Росія може здійснити масштабний повітряний напад.

"Російські сухопутні сили сильно порідішали й дуже деморалізовані. Це є найкращою ознакою того, що вони спробують перейти до повітряних боїв", - заявив американський чиновник.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на передовій, особливо на сході, залишається вкрай важкою. При цьому, там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Окупанти вже не зможуть його відновити.

Тим часом стало відомо, що російська армія прийняла рішення масово застосовувати на війні в Україні авіацію, яку до цього берегла. Росіяни розраховують, що це додасть проблем Збройним силам України, попри те, що літаки і вертольоти будуть також "масово збивати".

Так, за даними західної розвідки, Росія накопичує поблизу українського кордону літаки і вертольоти. Хоча в звіті Міноборони Великої Британії наголошується, що поки малоймовірно, що РФ готується до розширення використання авіації у війні проти України.

За інформацією майора запасу Нацгвардії, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, російські війська зосередили близько 400 літаків і 300 вертольотів біля кордону з Україною.

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