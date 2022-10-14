Також ворог активно застосовує безпілотні розвідники для вогневого ураження та корегування вогню по ЗСУ.

Окупанти намагаються відновити активний рух через річку Дніпро.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:00.

"Тривають спроби відновити активний рух через річку Дніпро", - сказав Назаров.

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За його словами, ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконували вогневі завдання по визначених цілях, по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Зокрема, влучно уражено спостережний пункт ворога на півдні Миколаївщини.

"В Херсонському районі наші воїни відмінусували ворожий міномет 120 калібру. Решта втрат ворога в живій силі та техніці дорозвідуються", - повідомив спікер.

Він додав, що з метою визначення позицій підрозділів ЗСУ для вогневого ураження та корегування вогню, ворог активно застосовує безпілотні розвідники. Протягом ночі такі "шпигуни" зафіксовано в Баштанському районі, що на Миколаївщині, в Бериславському і Херсонському районах на Херсонщині.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

13 жовтня начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, на Херсонському напрямку ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами. Окупанти тим часом намагаються налагодити альтернативні переправи - зводять понтонні мости.

Тим часом, в ході контрнаступу ЗСУ в Україні триває російський "ленд-ліз".

Зокрема, стрімкий прорив України в Харківській області місяць тому призвів до того, що в руки українських воїнів потрапили сотні одиниць російської бронетехніки, оскільки російська армія, залишивши своє важке озброєння і склади з припасами, безладно відступила. Росіяни також залишили велику кількість артилерійських снарядів радянського зразка, які майже закінчилися в України.

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