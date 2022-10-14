Він похвалив українських артилеристів, які "стріляють рідко, але влучно".

Російський окупант розповів, як у солдатів здають нерви і вони воюють з привидами.

Це випливає з перехопленої розмови російського окупанта зі співрозмовницею, оприлюдненої Головним управлінням розвідки Міноборони Українии.

"У деяких наших нерви здають і починають стрілятися з привидами. Там нікого немає, а вони ху*...ть з автомата туди. Потім всю роту підіймають через це. Всі в окопах сидять півночі потім - думають, що атака", - сказав окупант.

Він похвалив українських артилеристів, які "стріляють рідко, але влучно". За його словами, російська артилерія дуже часто стріляє, але часто "промазує".

"Укропи рідко стріляють, але якщо вони стріляють, то вони точно потрапляють", - сказав окупант.

При цьому додав, що українська артилерія "кладе чітко" і не стріляє просто так. Також він повідомив, що є багато "відмовників" серед новомобілізованих з Росії.

Контрнаступ ЗСУ

Продовжується контрнаступ ЗСУ в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтя повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

На Харківському напрямку наші війська просунулися у глибину оборони окупантів на 55 км. Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

З 1 жовтня в Херсонській області звільнили і стабілізували більше 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.

Експерти американського Інституту дослідження війни повідомляють, що Збройні Сили України досягають значних успіхів на Херсонщині.

За даними розвідки Британії, українські захисники відтіснили лінію фронту ще до 20 кілометрів вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро.

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