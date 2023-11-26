Минулої доби відбулось майже 60 бойових зіткнень.

Протягом останньої доби російські окупанти вели штурмові дії майже на всіх напрямках. ЗСУ змогли стримати ворога та відбили десятки атак.

Як повідомляє Генштаб, протягом минулої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

Так, на Куп’янському напрямку росіяни вели штурми біля Синьківки та Іванівки Харківської області і наші захисники відбили 4 атаки.

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На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 атак поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони наступають південніше Бахмута, завдають ворогу втрат і закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник залучає авіацію у своїх спробах оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. Окупанти намагались прорватися в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області - ЗСУ відбили 23 атаки.

Продовжуються ворожі штурми і в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак. Також стримали ворога на Шахтарському напрямку, де росіяни намагались наступати південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку інтервенти 8 разів намагались відновити втрачені позиції біля Роботиного.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. При цьому на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. На Лиманському напрямку минулої доби також було спокійно.

Водночас Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Наші воїни завдають військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажують його вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ЗСУ утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу й наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Станом на ранок 26 листопада Російська Федерація втратила на війні проти України вже 324 830 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1070 російських окупантів.

За словами експертів, війська РФ втрачають в районі Авдіївки Донецької області свої найбільш боєздатні підрозділи. Там утилізовано вже понад 10 тисяч військових.

За оцінкою аналітиків ISW, новий штурм Авдіївки стане значною загрозою для ЗСУ.

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