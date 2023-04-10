Росіяни взагалі не можуть досягти своїх цілей на фронті.

Російські окупанти одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на сході України - це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський.

"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках - не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський", - сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі запеклі бої точаться практично скрізь. Найгарячіше зараз в районі Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки. Однак, попри всі свої старання, росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей.

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Війна в Україні - ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, за останню добу українські воїни знищили ще 670 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 178 820 осіб.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські оборонці виснажили членів російської приватної компанії "Вагнера" у Бахмуті Донецької області.

У ЗСУ повідомили, що під Мар’їнкою та Авдіївкою щодня Сили оборони знищують близько двох рот окупантів.

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