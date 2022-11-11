Вигнати росіян з правого берега буде легше, ніж з лівого, пояснив Селезньов.

Російська пропагандистська машина дуже активно поширює інформацію нібито про виведення російських військ з правого берегу Дніпра на Херсонщині. Втім, це дуже сумнівна інформація.

Як зазначив в інтерв'ю OBOZREVATEL військовий експерт Владислав Селезньов, росіяни можуть запустити таку інформаційну кампанію з кількох міркувань.

"З одного боку, ми можемо припустити, що у такий спосіб Путін намагається зняти з себе відповідальність за провал "спеціальної військової операції" на правому березі Дніпра та перекласти її на Суровікіна та Шойгу. З іншого боку, росіяни вивозять із правого на лівий берег майно, матеріально-технічні засоби, обладнання лікарень, пекарень, особисті речі мирних громадян, мешканців окупованих територій. Але інформації про те, що переміщується техніка та особовий склад російської окупаційної армії з правого на лівий берег, немає", - пояснив експерт.

Селезньов зауважив, що є інформація про посилення угруповання російських військ на правому березі через міст у районі греблі, в районі Нової Каховки і через понтонно-мостові переправи.

"Думаю, що навіть якщо росіяни зроблять "акт доброї волі" і втечуть на лівий берег Дніпра самі, у цьому їм допоможуть українські Сили оборони, поступово видавлюючи окупанта до берега Дніпра, щоб перекинути його в листопадову воду головної річки нашої країни", - зазначив експерт.

Втім, з лівим берегом усе набагато складніше, впевнений Селезньов. Річ у тім, що на Херсонщині Росія зосередила 32 тисячі свого професійного військового контингенту.

"Там справді тямущі підрозділи – і гвардійські танкісти, і мотострілки, і десантники, і морпіхи. Це серйозна сила, яку за раціонального підходу можна використовувати на інших ділянках фронту, чи то східний фланг фронту, чи то північний фланг – я маю на увазі напрямок на Білорусь. Але чи підуть на це російські генерали, поки що важко сказати. Але в будь-якому разі укріплені позиції на лівому березі будуть досить серйозною перешкодою для подальшого контрнаступу українських Сил оборони, якщо росіяни підуть з правого на лівий берег", - зазначив він.

Селезньов зауважив, що ідеальний варіант – знищення всього 32-тисячного угруповання російських окупантів. Однак, попередньо треба знищити всі логістичні маршрути, щоб вони не могли втекти. "Тобто створюється своєрідний котел, щоб військові РФ не мали змоги ані відступати, ані постачати у достатній кількості матеріально-технічні засоби для забезпечення дій окупантів на правому березі Дніпра", - додав експерт.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, натомість росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна наразі не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зауважив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

9 листопада, за інформацією головнокомандувача Генштабу ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники звільнили 12 населених пунктів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні.

За даними Генштабу, українські захисники звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку, наступальні дії тривають.

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