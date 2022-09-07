Водночас, як вважає радник міського голови Маріуполя, це точно не остання дата, яку озвучують російські окупанти.

Російські окупанти хочуть провести псевдореферендум на окупованих територіях України в один день - 4 листопада.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Озвучено нову бажану дату проведення псевдореферендуму. Тепер це 4 листопада", - заявив Андрющенко.

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"Як ми вже неодноразово казали, найбільша організаційна проблема росіян - відмінність між окупованими Донецькю, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запоріжської області", - додав він.

На його переконання, це точно не остання дата, яку озвучують окупанти. "З огляду на жести доброї волі та відсутності паніки, росіянам варто думати про референдуми іншого роду", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, росіяни планували провести "псевдореферендуми" на захоплених територіях на початку вересня. Однак планам загарбників завадила ситуація на фронті.

29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

На тлі контрнаступу окупанти заявили, що ставлять "референдум" на паузу.

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