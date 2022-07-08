Обстріли Криворізького району не припиняються.

Російські загарбники знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровськох ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч і ранок супроводжували сирени. На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській", - зазначив він.

За наявною інформацією, у Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка, вибухова хвиля вибила шибки у будинку.

У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.

"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - запевнив Резніченко.

Як писав УНІАН, ворог впродовж останнього часу щодня обстрілює Дніпропетровську область.

5 липня РФ вдарила по місту та області сімома ракетами, в одному з населених пунктів був "приліт".

6 липня окупанти влучили в сільгосппідприємство, де загорілися склади з зерном. Також під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків.

В ніч з 6 на 7 липня російські окупанти знову завдали удару по Криворізькому району Дніпропетровщини.

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