Стріляли прямо по селу Шестірня.

У Дніпропетровській області російські окупанти знову ударили по Криворізькому району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків", - зазначив він.

Резніченко уточнив, що цього разу обійшлося без жертв. Також він додав, що "в інших районах області на цю хвилину спокійно".

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці окупанти випустили по Дніпропетровщині сім ракет. За даними Резніенка, шість ворожих ракет збили над Дніпром та Синельниківським районом. Уламки однієї з ракет впали в Дніпрі, почалося загоряння. На щастя, рятувальникам вдалося швидко приборкати вогонь, обійшлося без жертв.

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