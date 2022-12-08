Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення, через що зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто та вибиті вікна.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську на Харківщині, внаслідок удару зафіксовані руйнування. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстріли міста Куп'янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківщини. Сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо - без постраждалих", - зазначив він.

Він також додав, що 7 грудня внаслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок та сталася пожежа - без жертв та постраждалих.

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"Внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більші", - розповів Синєгубов.

Удари окупантів по Харківщині

Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини й тероризувати місцеве населення. Так, у результаті прямого влучання у житловий будинок в селі Загризове, у власній оселі загинула завідувачка будинку культури, а її чоловік перебуває в реанімації.

17 листопада окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури. Тоді внаслідок обстрілу постраждали три людини.

Днями росіяни обстріляли Куп'янський район у Харківській області, внаслідок чого загинув чоловік.

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