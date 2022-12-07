Всі служби вже працюють на місці удару.

Росіяни завдали удару по населеному пункту Печеніги на Харківщині.

"Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо", - зазначається у повідомленні прес-служби Офісу президента у Telegram.

У ОП додали, що всі служби вже працюють на місці удару.

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Своєю чергою Печенізький селищний голова Олександр Гусаров у своєму Telegram-каналі оприлюднив фото з уламками ракет, якими окупанти вдарили по населеному пункту.

У коментарі до фото він зазначив: "Уламки ракет С-300. Смт. Печеніги. Без жертв та постраждалих".

Удари окупантів по Харківщині

Наприкінці літа Збройні Сили України пішли в контрнаступ. В результаті їх дій вдалося звільнити майже всю територію Харківської області.

17 листопада окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури, постраждали три людини.

А в ніч на 6 грудня російські загарбники обстріляли Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони області.