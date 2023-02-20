Загалом росіяни вдарили по 11 прикордонних населених пунктах області.

Російські окупанти близько 5:00 ранку вдарили по Куп'янському району Харківської області, внаслідок чого в селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка, на місці працюють рятувальники.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними у селі Курилівка обстрілом пошкоджені будівлі сільгосппідприємств, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Крім того, зранку ворог обстріляв село Стрілеча Харківського району. Поранені двоє цивільних людей. Жінка госпіталізована, чоловік отримав медичну допомогу на місці.

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"Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - зазначив Синєгубов..

У Куп'янську обстрілами пошкоджено будівлю лікарні, об'єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам'ятники на цвинтарі.

У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини.

Обстріли Харкова і області

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, внаслідок чого є багато руйнувань жертв й постраждалих. Так, ввечері 16 лютого у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Ворог завдав ударів по інфраструктурних об'єктах області. У самому Харкові також лунали вибухи.

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