По громадах області ворог випустив понад 220 снарядів.

Російські окупанти за добу здійснили 61 обстріл Херсонської області, випустивши по мирному населенню регіону 224 снаряди.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. За його інформацією, місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 10 снарядів влучили у житловий квартал міста та на територію медичного закладу.

Прокудін повідомив, що в результаті обстрілів в області є жертви серед цивільного населення - одна людина загинула.

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Водночас Херсонська міська рада повідомляє, що впродовж доби ворог обстріляв міську територіальну громаду 17 разів, використавши 49 снарядів.

"Було атаковано Херсон (мкрн Острів), Антонівку, Придніпровське, Зеленівку, Інженерне. Крім того, обстріляна острівна та берегова частина Херсонської МТГ (дачні ділянки). На щастя, ніхто не постраждав", - зазначається у повідомленні.

Обстріли Херсонщини: останні новини

31 березня російські військові обстріляли човен, на якому група людей намагалася дістатися до Херсона з окупації. Двоє людей було поранено.

3 квітня ворог обстріляв Херсонську область із мінометів. Внаслідок атаки загинули 47-річний чоловік з Херсона та 75-річна жінка з села Іванівка.

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