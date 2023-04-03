Ворог вдарив по промисловому підприємству.

Російські загарбники поновили атаки авіаційними бомбами. У понеділок, 3 квітня 2023 року, окупанти завдали ударів по підприємству у Бериславі Херсонської області.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram, ворог випустив по ньому чотири авіабомби.

"Близько 16:00 вороги спрямували чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у Бериславі", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Внаслідок атаки було пошкоджено металеві конструкції будівлі та дах цеху. За попередньою інформацією, минулося без травмованих.

Обстріли Херсонщини: останні новини

3 квітня ворог обстріляв Херсонську область із міноментів. Внаслідок атаки загинули двоє людей – 47-річний чоловік з Херсона, та 75-річна жінка з села Іванівка.

1 квітня росіяни вдарили по Бериславському району області. Під ворожим вогнем були житлові будинки, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Поранення отримала одна людина.

Вас також можуть зацікавити новини: