Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей.

Внаслідок ворожих нічних обстрілів у Краснограді на Харківщині загинуло дві людини.

Про це у своєму Telegram повідомило Головне управляння ДСНС у Харківській області.

"У місті Красноград було зруйновано 3 житлових будинки та 12 будівель пошкоджено. За попередніми даними в результаті обстрілів загинуло 2 особи. 3 людей, з них 1 дитину вдалось врятувати. Пожежі не було", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня під ранок російські загарбники завдали мінімум 5 ракетних ударів по Харкову. Згідно з останніми даними, внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову, загинула одна людина та вісімнадцять отримали поранення.

Вчора, 17 серпня, окупанти також обстріляли Харків. Удар припав на гуртожиток. Повідомлялося про 7 загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: