Росіяни знову обстріляли Харків / фото t.me/xc_kharkiv

Російські окупанти цієї ночі знову завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок влучань у Слобідському районі міста виникли кілька пожеж.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги,  після ракетного удару в Слобідському районі Харкова отримали поранення 5 осіб, серед них - дитина. Усі профільні служби працюють на місцях", - повідомив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що було як мінімум чотири ракетних удари. За його словами, "прилетіло" у Слобідський та Холодногірський райони.

"У Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС почалося її обвалення. Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар прийшовся по гуртожитку. За останніми даними ДСНС, відомо про 7 загиблих.

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