Російські окупанти цієї ночі знову завдали ракетних ударів по Харкову.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок влучань у Слобідському районі міста виникли кілька пожеж.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі Харкова отримали поранення 5 осіб, серед них - дитина. Усі профільні служби працюють на місцях", - повідомив Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що було як мінімум чотири ракетних удари. За його словами, "прилетіло" у Слобідський та Холодногірський райони.
"У Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС почалося її обвалення. Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі", - розповів він.
Як повідомляв УНІАН, 17 серпня окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар прийшовся по гуртожитку. За останніми даними ДСНС, відомо про 7 загиблих.