Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що було як мінімум чотири ракетних удари.

Російські окупанти цієї ночі знову завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок влучань у Слобідському районі міста виникли кілька пожеж.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі Харкова отримали поранення 5 осіб, серед них - дитина. Усі профільні служби працюють на місцях", - повідомив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що було як мінімум чотири ракетних удари. За його словами, "прилетіло" у Слобідський та Холодногірський райони.

"У Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС почалося її обвалення. Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар прийшовся по гуртожитку. За останніми даними ДСНС, відомо про 7 загиблих.

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