Внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову, загинула одна людина та вісімнадцять отримали поранення.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула. Тероризм росіян не має меж!", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, 18 серпня під ранок російські загарбники завдали мінімум 5 ракетних ударів по Харкову.
Вчора, 17 серпня, окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар припав на гуртожиток. Повідомлялося про 7 загиблих.
Війна в Україні: актуальні дані
Росія як і раніше зосередилася на захопленні Донбасу. Після безуспішних наступів російські війська були змушені відійти на цілій низці напрямків.
Ворог відійшов у напрямку Миколаївка - Виїмка, на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗС РФ перейшли до оборони.
Разом з тим окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. Вночі та вранці під удар противника потрапив Харків. Зараз кількість поранених в результаті ранкової атаки зросла до 18 осіб.