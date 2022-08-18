Російські окупанти влучили у приміщення гуртожитку.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову, загинула одна людина та вісімнадцять отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула. Тероризм росіян не має меж!", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня під ранок російські загарбники завдали мінімум 5 ракетних ударів по Харкову.

Вчора, 17 серпня, окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар припав на гуртожиток. Повідомлялося про 7 загиблих.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія як і раніше зосередилася на захопленні Донбасу. Після безуспішних наступів російські війська були змушені відійти на цілій низці напрямків.

Ворог відійшов у напрямку Миколаївка - Виїмка, на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗС РФ перейшли до оборони.

Разом з тим окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. Вночі та вранці під удар противника потрапив Харків. Зараз кількість поранених в результаті ранкової атаки зросла до 18 осіб.

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