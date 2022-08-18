У гуртожитку, в який влучила ворожа ракета проживали, зокрема, й люди з порушеннями слуху.

Кількість жертв в результаті російського ракетного удару по гуртожитку в Харкові зросла до 7.

Як повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій, удар по триповерховому житловому будинку відбувся близько 21:40.

"О 23:38 пожежу локалізовано. Продовжується гасіння осередків пожеж та рятування людей з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, загинуло 7 та постраждало 13 осіб.

За словами радниці голови Харківської облради Наталії Попової, у гуртожитку зокрема проживали й люди з порушеннями слуху.

"Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо інформацію з лікарень. Вони могли не почути тривогу", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар прийшовся по гуртожитку.

Станом на 22:34 повідомлялося про 6 загиблих.

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