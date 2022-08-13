В одному з районів ракета розірвалася біля житлового будинку.

Російські окупанти обстріляли Миколаїв, наразі відомо про одного пораненого.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалася біля житлового будинку. З'ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Миколаївщині:

29 липня російські військові вдарили касетними снарядами поруч із зупинкою громадського транспорту у Миколаєві.

У ніч на 10 серпня 2022 року в Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомляв, що в обласному центрі були чутні вибухи.

10 серпня окупанти вночі накрили Миколаїв зі "Смерчів".

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