Російські окупанти обстріляли Миколаїв, наразі відомо про одного пораненого.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалася біля житлового будинку. З'ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Миколаївщині:
29 липня російські військові вдарили касетними снарядами поруч із зупинкою громадського транспорту у Миколаєві.
У ніч на 10 серпня 2022 року в Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомляв, що в обласному центрі були чутні вибухи.
10 серпня окупанти вночі накрили Миколаїв зі "Смерчів".