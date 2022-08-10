У Миколаєві вночі було оголошено повітряну тривогу.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Миколаїв - чути вибухи! Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін", - зазначив він.

За інформацією Сєнкевича, у місті близько 1.40 ночі було оголошено повітрну тривогу.

Зазначимо, що російські окупанти регулярно завдають ударів по Миколаївській області. Так сьогодні вранці росіяни обстріляли околиці Миколаєва - Лимани та Березнегувате. Цього разу обійшлось без жертв.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав ефективними заходи з виявлення колаборантів і зрадників у Миколаєві, що проводились минулими вихідними.

У Миколаївській області з 24 лютого внаслідок дій російських окупантів вбито 408 людей. Внаслідок ударів російських окупантів по області постраждали понад тисячу осіб.

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