У лікарні помер чоловік, якому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими окупантами 29 липня зупинки громадського транспорту в Миколаєві зросла до 8 осіб.

Про це повідомив в Telegram-каналі мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"На жаль, збільшилася кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту в Корабельному районі Миколаєва. У лікарні помер чоловік 1964 р.н. йому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям", - зазначив Сенкевич.

Таким чином, за інформацією мера, в результаті обстрілу 29 липня в Миколаєві загинуло вісім осіб.

Удар по зупинці в Миколаєві:

29 липня російські військові вдарили касетними снарядами поруч із зупинкою громадського транспорту у Миколаєві. Повідомлялося про п'ятьох загиблих місцевих жителів.

30 липня Сенкевич повідомив, що кількість загиблих зросла до 7 осіб. У лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р. н.

Він уточнив, що всього за медичною допомогою звернулися 19 осіб.

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