У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, є влучання на територію підприємства, зазначив очільник Миколаївської ОВА.

У результаті нічного ворожого обстрілу Миколаєва з реактивної системи залпового вогню "Смерч" трьох людей поранено, серед них 13-річна дівчинка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 10 серпня, близько 01:40 ворог обстріляв Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією, трьох людей поранено. Серед них 13-річна дівчинка", - повідомив він.

Також повідомляє, що внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. "Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Детальна інформація уточнюється", - зазначив Кім.

Нагадаємо, вночі у Миколаєві було оголошено повітряну тривогу. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що в обласному центрі було чути вибухи.

Вас також можуть зацікавити новини: