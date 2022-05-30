В ніч на понеділок, 30 травня, російські загарбницькі війська обстріляли місто Новий Буг у Миколаївській області.
Про це повідомляється на сторінці Новобузької міської ради у соціальній мережі Facebook.
"Шановна громадо! Зберігаймо спокій, не панікувати. Залишайтеся по домівках, в укритті. Центральна частина нашого міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада закликала містян зберігати спокій та залишатися в укриттях. Більш детальної інформації наразі немає.
Як раніше повідомляв УНІАН, 28 травня у Миколаєві в результаті ворожого обстрілу багатоповерхівок загинула одна людина, ще сім отримали поранення. 29 травня російські окупанти знову обстріляли місто: одна людина загинула, двоє поранені.
Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім упевнений, що раптовий наступ росіян на Миколаїв наразі неможливий.
Як раніше повідомляли у Генеральному штабі, на півдні України українські військові продовжують контрнаступ. Внаслідок нього на Південнобузькому напрямку окупанти зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних їм рубежах.
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