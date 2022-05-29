Росіяни 9 разів обстріляли територію Новгород-Сіверського району та один раз - околиці Шосткинського району.

Російські загарбники за добу вже 10 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"Сьогодні з території Росії 10 разів обстрілювали прикордоння Чернігівщини та Сумщини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, російські окупанти 9 разів обстрілювали територію Новгород-Сіверського району Чернігівщини. У цьому зв'язку прикордонники нарахували 33 вибухи російських снарядів.

Ще 5 російських мінометних мін розірвалося на околиці Шосткинського району на Сумщини.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, сьогодні, 29 травня, Росія зі своєї території обстріляла околиці села у Шосткинському районі на Сумщині.

"Сьогодні близько 13.00 Росія зі своєї території обстріляла околиці Бачівська, Шосткинський район. Близько 5 прильотів з міномету", - констатував він.

Живицький додав, що постраждалих від обстрілу немає.

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