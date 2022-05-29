В результаті ранкового обстрілу житлового кварталу Миколаєва одна людина загинула, двоє поранені.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
"Станом на 16:00 відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула", - зазначив Сєнкевич у своєму Telegram.
За його інформацією, внаслідок ранкового ворожого удару пошкоджено три багатоповерхівки: вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах.
"Наразі у місті знову чути вибухи", - зазначив він у своєму повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Миколаєві в результаті обстрілу багатоповерхівок загинула одна людина, ще 7 отримали поранення.
Сьогодні вранці, 29 травня, Сєнкевич повідомив про новий обстріл житлового кварталу міста.