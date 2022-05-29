Раптовий наступ неможливий, адже дуже розтягнутий за часом, а захисники міста завжди напоготові.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що раптовий наступ російських окупантів на Миколаїв наразі неможливий.

"Для того, щоб просунутися на Миколаїв, їм потрібно підготуватися, створити ударну групу, підійти до Миколаєва, взяти околиці, якось просуватися. Тобто, спокійно можу сказати, що місяць чи два у Миколаєві не буде нікого, а до Одеси - два-три місяці. Ми все будемо бачити, це не буде так, що прокинулися зранку - а в нас танк у Миколаєві", - розповів він в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Він зазначив, що такий наступ неможливий, адже дуже розтягнутий за часом, а захисники міста завжди напоготові.

"До нас доїжджає ударна техніка. Ми плануємо, що з ними робити. Вони закопуються у бетон, бо розуміють, що зараз щось пришлемо. Тобто ситуація інша і вона залежить від загальної ситуації в Україні, від успіхів наших ЗСУ на сході країни та на загальному дипломатичному фронті", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними Кіма, попри ризик та щоденні обстріли з боку російських окупантів, все більше жителів Миколаївської області повертається додому.

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