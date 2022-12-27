Внаслідок обстрілу вибиті вікна у будівлі підприємства, а також на станції екстреної медичної допомоги.

Російські окупанти обстріляли Херсон. З артилерії вони вдарили по підприємству критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Він показав наслідки ворожого "прильоту" на відео.

"Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні", - зазначив він.

Відео дня

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, а й у спорудах, що розташовані поруч: станції екстреної медичної допомоги, дитсадка. Також зазнав руйнувань приватний будинок. Янушевич додав, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Обстріли Херсона

24 грудня рашисти обстріляли Херсон. Ворожий удар забрав життя 10 осіб,ще 68 отримали поранення. У той же день Зеленський відреагував на обстріл Херсона. Він назвав це "терором".

27 грудня стало відомо, що понад десять осіб залишилися без кінцівок внаслідок обстрілу. За медичною допомогою 24 грудня звернулося біля 80 людей

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