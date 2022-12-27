Також є багато людей, які залишаються в край важкому стані. Наразі лікарі борються за їхнє життя.

Більше десяти людей залишилося без кінцівок внаслідок обстрілу окупантами центру Херсона 24 грудня, розповів начальник прес-служби в Сили оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

За його словами, за медичною допомогою 24 грудня звернулося біля 80 людей, які отримали поранення.

"Але така статистика ніколи не буває точною, бо буває, що потерпілі звертаються по медичну допомогу на другу, навіть на третю добу... Наскільки мені відомо, більше десяти людей залишилося без кінцівок. Це дуже важкі поранення... Також є багато людей, які в край важкому стані. Наразі лікарі борються за їх життя", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Він додав, що 24 грудня через ворожі обстріли на Херсонщині згинули 16 людей, з яких 10 – у центрі Херсону. Також в той день загинули троє співробітників ДСНС, які виконували службові обов’язки по розмінуванню території.

Плетенчук підкреслив, що обстріл, який російські окупанти вчинили 24 грудня, був абсолютно безцільний з військової точки зору. "Це – виключно тероризм, залякування цивільного населення", - підкреслив очільник прес-служби.

За його словами, в останні два дні тривають обстріли міста, але загиблих, за попередніми даними, загиблих немає. Проте є поранені, зокрема вчора, 26 грудня, поранення отримала 84-річна жінка, яка знаходилася у своєму будинку.

Обстріл Херсона 24 грудня

24 грудня вранці росіяни обстріляли центр Херсона. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали 35 осіб, 8 загинули. Згодом кількість поранених зросла до 68 осіб.

Пізніше радник мера міста Роман Головня розповів, що ситуація в Херсоні після російського обстрілу залишається важкою. За його словами, обстрілу піддалися місця масового скупчення людей - ринок, супермаркет.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Херсона напередодні Різдва терором.

Вас також можуть зацікавити новини: