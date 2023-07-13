Також ворог значно активізував перекидання особового складу.

Російські військові везуть боєприпаси на фронт через окупований Крим у цивільних вантажівках. Через це на Кримському мосту утворились масштабні затори.

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram-канал, таким чином загарбники намагаються приховати свій канал постачання снарядів на фронт через півострів.

"Колони автомобілів прямують через Кримський міст і йдуть на північ, у бік фронту. Останніми днями ворог значно активізував перекидання особового складу, боєприпасів та техніки, що стало однією з причин великих пробок на Кримському мосту", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Криму - останні новини

Президент Володимир Зеленський оголосив, що звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

На думку CNN, на Крим може чекати тривала облога взимку.

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес переконаний, що в України є шанс прорвати російські позиції і досягти окупованого Кримського півострова до кінця літа, однак для цього їй знадобиться військова підтримка Заходу, зокрема - ракетні системи великої дальності ATACMS.

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