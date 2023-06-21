Ходжес підкреслив, що за допомогою далекобійних систем ATACMS Україна змогла б змусити Чорноморський флот піти з Севастополя.

В України є шанс прорвати російські позиції і досягти окупованого Кримського півострова до кінця літа, однак для цього їй знадобиться військова підтримка Заходу, зокрема - ракетні системи великої дальності ATACMS. Таку думку висловив Newsweek колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес.

"Я як і раніше стверджую, що якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно Україні, то Україна все ще може звільнити Крим до кінця цього літа", — сказав Ходжес.

Ходжес сказав, що ще занадто рано оцінювати будь-які успіхи або невдачі українського контрнаступу, хоча і підкреслив, що зберігає оптимізм щодо перспектив Києва.

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При цьому він додав, що для цього Україні потрібна високоточна зброя великої дальності, така як ATACMS, безпілотники Grey Eagle, або інші системи озброєння, які "можуть досягати більшого, ніж вони можуть досягти прямо зараз".

"Це дозволило б їм зробити Крим неспроможним. І це ключ: змусити Чорноморський флот піти з Севастополя, що сталося б, якби Україна змогла розмістити ATACMS в цій гавані... Те ж саме з авіабазою в Саках та іншими об'єктами", - сказав Ходжес.

При цьому він застеріг від варіанту, при якому Росія зможе зберегти за собою Крим.

"Якщо Україні доведеться погодитися через наш тиск на якийсь результат, при якому Росія збереже за собою Крим, через два роки у нас з вами буде та ж сама розмова", - продовжив Ходжес.

Він зазначив, що росіяни знову можуть почати атаки з Криму, і Україна не зможе відновити свою економіку, тому що російський флот блокуватиме Азовське море, а також Одесу і Миколаїв.

Питання передачі ATACMS Україні

Ходжес також зазначив, що заяви американських чиновників про дефіцит ATACMS в США не відповідають дійсності.

"Вони не хотіли цього робити, тому постійно придумували відмовки, що у нас їх недостатньо. Це неправда. Щодо ATACMS - ми продаємо їх Польщі", - заявив Ходжес.

Він зазначив, що коливання з приводу відправки Україні цих систем говорять про політичну проблему.

"Політична воля виражається у формі грошей, в наказах про створення і реалізацію потенціалу", - пояснив він. "Кожного разу, коли хтось із адміністрації каже: "Ну, нам не вистачає ATACMS". Я кажу "так", якщо ви не скажете промисловості виробляти більше".

Україна давно просить у США далекобійні ракети ATACMS

ATACMS - тактична балістична ракета класу земля-земля, здатна вражати цілі на відстані до 300 км.платформою для її запуску є вже наявні на озброєнні ЗСУ ракетні комплекси M270 MLRS і M142 HIMARS.

У травні США заявили, що не планують поставляти ці системи Україна. Американські чиновники побоюються масштабної ескалації, якщо Україна почне застосовувати ці ракети для ударів по об'єктах на території РФ. А також у США заявляли, що країна сама відчуває дефіцит ATACMS.

Однак наприкінці травня президент США Джо байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS ще розглядається владою. А на початку липня в Конгресі США створили резолюцію з вимогою негайно передати Києву ракети ATACMS

Раніше Ходжес заявляв, що якби в України були системи ATACMS, росіян у Криму вже не було б.

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