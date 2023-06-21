Також експерти констатують деякі успіхи ЗСУ на Донбасі і в Запорізькій області, що ведуть до залізниці Волновахи і до Маріуполя.

ЗСУ у ході контрнаступу "виносять у повітря" російську логістику і завдають окупантам важкої шкоди, що позначиться на здатності РФ утримувати оборону, йдеться в матеріалі CNN. Але головним завданням Києва в кінцевому підсумку буде демонтаж "сухопутного коридору" Росії в Крим і облога півострова.

Журналісти відзначають, що ЗСУ поставлять Путіна у складне становище: не рахуватися з власними втратами і вести тривалу оборону на виснаження, або вивести війська з півострова.

Дехто з аналітиків стверджує, що Путін вибере варіант "не рахуватися з втратами", і тому Захід може зіткнутися з тривалою облогою півострова в зимові місяці.

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Також експерти констатують деякі успіхи ЗСУ на Донбасі і в Запорізькій області, що ведуть до залізниці Волновахи і до Маріуполя.

Разом з тим вигіднішим "кутом наступу" ЗСУ аналітики бачать Мелітопольський напрямок через близькість Запоріжжя, що забезпечить зручний підхід для українських сил до Криму. Ще один такий "кут", на їхню думку, вже намічено у районі Куп'янська і Кремінної - щоб поставити РФ перед незручним вибором, куди направити підкріплення.

Відволікаючим маневром оглядачі вважають бойові дії біля Бахмута - тут зібрано пристойну кількість військ Росії, а Кремль не може собі дозволити "втратити обличчя", покинувши територію, майже захоплену в результаті багатьох місяців кропопролітних боїв.

Журналісти гадають, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, можливо, ще не знає, куди він направить основну частину ЗСУ. Можливо, він вичікує, коли в першу чергу погіршиться ситуація з боєприпасами і поповненням запасів або куди Росія не захоче перекидати додаткові резерви.

Контрнаступ ЗСУ - головне

10 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський підтвердив початок контрнаступу. У перші дні літа просування українських військ помітно активізувалося на Донецькому і Запорізькому напрямках. Але зараз західні аналітики констатують зникнення "імпульсу" українського контрнаступу, хоча тут же відзначають, що робити які-небудь висновки поки рано - Україна розвідує "слабкі" місця в обороні окупантів.

Однак розвідувальні бої даються Україні важко, зізнаються самі військові в коментарях західним ЗМІ. Відомо, що в боях біля Малої Токмачки 47-ма бригада втратила перші Leopard і Bradley, а в 37-й у ході звільнення чотирьох населених пунктів в Донецькій області з близько 50 людей 30 не повернулися - були вбиті, поранені або взяті в полон противником. П'ять одиниць бронетехніки підрозділу були знищені протягом першої години.

Проблемою для ЗСУ залишаються фортифікаційні споруди противника, робота РЕБ і активізація російської авіації, яку, за словами експерта Олександра Коваленка, командування ЗС РФ почало використовувати як артилерію.

У відповідь ЗСУ продовжують "виносити" окупантів цілими угрупованнями з далекобійних РСЗВ, окремо - останніми днями РФ почала втрачати літаки у великій кількості. Нещодавно було підтверджено найсмертоносніший удар HIMARS за всю повномасштабну війну у районі Кремінної.

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