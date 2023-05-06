Супротивники планують евакуювати із Запорізької області десятки тисяч своїх посіпак, зазначив радник керівника ОП.

Російські загарбники прийшли вбивати мільйон українців на півдні України, щоб евакуювати звідти 70 тисяч колаборантів.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного марафону. "Я вважаю, що навряд і там будуть серед цих людей, яких вони хочуть евакуювати, вже наші громадяни, окрім дітей, бо вони продовжать програму етнічного геноциду проти України", - сказав Подоляк.

Він додав, що немає сумнівів, що факти викрадення українських дітей будуть доведені у судах. За його словами, юридично і практично вже встановлено, що 20 тисяч дітей російськими загарбниками було вкрадено.

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Подоляк уточнив, що окупанти планують евакуювати із Запорізької області 70 тисяч людей, які є колаборантами.

"Це і є колаборантська маса, заради якої вони вбивали і руйнували усю нашу східну і південну Україну. Ці 70 тисяч - це і є, заради кого вони (окупанти - Ред.) зайшли, щоб вбивати мільйон. Це і є суть Російської Федерації", - сказав Подоляк.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону, до 24 лютого 2022 року у місті проживало більше 150 тис. громадян, але щонайменше половина з них виїхали з тимчасової окупації.

Водночас, він сказав, що до тимчасово окупованого Мелітополя російські окупанти завезли величезну кількість людей - військових, спецслужбовців, поліцейських, рятувальників, фейкових вчителів і т.д.

Федоров впевнений, що в рамках так званої евакуації, росіяни будуть "рятувати своїх гастролерів".

"Та часткова евакуація, яку вони оголосили, йде надто швидко, і є версія, що вони можуть готуватися до провокацій - робити це серед цивільних. Можемо це побачити на прикладі Токмаку, де вони з вчорашнього дня масово евакуюють людей. Можна сказати, що раз на 20-30 хвилин від'їжджає звідти автобус або колона автобусів. Але що цікаво, у цих автобусах цивільних лише третина, а інші - це переодягнені військові", - сказав Федоров.

Він сказав, що здебільшого ці автобуси їдуть до Бердянська, де залишають цивільних, а військових везуть у Маріуполь.

Федоров додав, що у Токмаку спостерігаються великі черги за хлібом, а на більшості заправних станцій вже немає пального.

"Також попередили всіх про те, що як тільки почують звуки пострілів... чи того, що вони бояться - наступу наших Збройних сил, то одразу повністю знеструмлять місто, а отже - повністю зникне водопостачання. Тобто шляхом евакуації... ворог збирається прикриватися нашим цивільним населенням як "живим щитом" та чинити провокації", - сказав Федоров.

Ситуація на окупованій території Запорізької області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 5 травня гауляйтер окупованої території Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію населення з низки населених пунктів біля лінії фронту.

Евакуація оголошена в тому числі з міста-супутника ЗАЕС - Енергодара, а також з Токмака, Пологів, Василівки та інших.

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