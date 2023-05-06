Російські загарбники прийшли вбивати мільйон українців на півдні України, щоб евакуювати звідти 70 тисяч колаборантів.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного марафону. "Я вважаю, що навряд і там будуть серед цих людей, яких вони хочуть евакуювати, вже наші громадяни, окрім дітей, бо вони продовжать програму етнічного геноциду проти України", - сказав Подоляк.
Він додав, що немає сумнівів, що факти викрадення українських дітей будуть доведені у судах. За його словами, юридично і практично вже встановлено, що 20 тисяч дітей російськими загарбниками було вкрадено.
Подоляк уточнив, що окупанти планують евакуювати із Запорізької області 70 тисяч людей, які є колаборантами.
"Це і є колаборантська маса, заради якої вони вбивали і руйнували усю нашу східну і південну Україну. Ці 70 тисяч - це і є, заради кого вони (окупанти - Ред.) зайшли, щоб вбивати мільйон. Це і є суть Російської Федерації", - сказав Подоляк.
Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону, до 24 лютого 2022 року у місті проживало більше 150 тис. громадян, але щонайменше половина з них виїхали з тимчасової окупації.
Водночас, він сказав, що до тимчасово окупованого Мелітополя російські окупанти завезли величезну кількість людей - військових, спецслужбовців, поліцейських, рятувальників, фейкових вчителів і т.д.
Федоров впевнений, що в рамках так званої евакуації, росіяни будуть "рятувати своїх гастролерів".
"Та часткова евакуація, яку вони оголосили, йде надто швидко, і є версія, що вони можуть готуватися до провокацій - робити це серед цивільних. Можемо це побачити на прикладі Токмаку, де вони з вчорашнього дня масово евакуюють людей. Можна сказати, що раз на 20-30 хвилин від'їжджає звідти автобус або колона автобусів. Але що цікаво, у цих автобусах цивільних лише третина, а інші - це переодягнені військові", - сказав Федоров.
Він сказав, що здебільшого ці автобуси їдуть до Бердянська, де залишають цивільних, а військових везуть у Маріуполь.
Федоров додав, що у Токмаку спостерігаються великі черги за хлібом, а на більшості заправних станцій вже немає пального.
"Також попередили всіх про те, що як тільки почують звуки пострілів... чи того, що вони бояться - наступу наших Збройних сил, то одразу повністю знеструмлять місто, а отже - повністю зникне водопостачання. Тобто шляхом евакуації... ворог збирається прикриватися нашим цивільним населенням як "живим щитом" та чинити провокації", - сказав Федоров.
Ситуація на окупованій території Запорізької області - сьогодні це варто знати
Як повідомляв УНІАН, 5 травня гауляйтер окупованої території Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію населення з низки населених пунктів біля лінії фронту.
Евакуація оголошена в тому числі з міста-супутника ЗАЕС - Енергодара, а також з Токмака, Пологів, Василівки та інших.