Кількість людей, які погодилися виїхати значно менша, ніж говорять російські окупанти.

Російські окупанти розповсюджують брехливу інформацію про наміри Збройних сил України зруйнувати Херсон, щоб примусити людей виїжджати .

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що на місцевому радіо, телебаченні звучить інформація, роздають листівки, розсилають смс на телефони про те, що "ЗСУ будуть знищувати Херсон", що не відповідає дійсності. "Але деякі люди налякані і вирішують виїхали, боячись за своє життя", - додав він.

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Соболевський зазначив, що на Херсонщині зараз йде прихована депортація. При цьому зазначив, що кількість людей, які погодилися виїхати значно менша, ніж говорять російські окупанти. За його словами, пропагандисти ще й фільмують тих людей, які їдуть на дачу. Він зазначив, що поки що не зафіксованого жодного випадку примусового вивозу людей. "Але не можемо виключати такої можливості, враховуючи , що Москва ввела так званий військовий стан на території Херсонської області і тому дозволено окупаційній владі робити примусове переміщення людей, робити примусову мобілізацію і залучати людей до примусової праці", - сказав Соболевський.

Звільнення Херсонщини: що відомо

Наприкінці серпня українські війська пішли в масштабний контрнаступ. Звільнення територій від російських окупантів триває і у Херсонській області. Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від загарбників звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів земель.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що на Херсонському напрямку в окупантів спостерігається паніка. Вони вже тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Він додав, що незабаром на РФ чекає новий котел, адже просування ЗСУ неминуче.

На цьому тлі окупаційна влада Херсонщини почала оголошувати "евакуацію" мешканців на лівий берег Дніпра.

Аналітики Financial Times спрогнозували, що вже цього тижня Збройні Сили України можуть звільнити Херсон.

Тим часом на Херсонщині ЗСУ знищують склади боєприпасів окупант. В ОК "Південь" розповіли, що зараз тривають активні дії із закріплення позицій ЗСУ на звільнених територіях. Проводяться стабілізаційні заходи в деокупованих населених пунктах.

Полковник Світан також вже сказав, коли чекати хороших новин з Херсонщини.

Експерт Олег Соскін також зазначив, що "зелених коридорів" для окупантів не буде. А тому рашисти зможуть покинути Херсон тільки якщо здадуться в полон або загинуть.

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