За його словами, більш раціональною є тактика змушення противника тікати.

Аналітики Financial Times спрогнозували, що вже цього тижня Збройні сили України можуть звільнити Херсон. Однак екс-заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає більш раціональною тактикою змусити ворога тікати.

Про це він заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Прогноз оптимістичний. Безумовно, нам хотілося б якнайшвидше звільнити Херсон. Окупанти вже готуються до втечі. Але ми поступово продовжуємо знижувати потенціал цього угруповання. Проте форсувати Херсон лише тому, що дуже хочеться, ми не будемо. Ми дуже цінуємо своїх солдатів", - заявив Романенко, коментуючи прогнози американських аналітиків.

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За його словами, українська розвідка веде роботу з виявлення вузьких місць в обороні, а ЗСУ планомірно руйнують їхню систему управління, б'ють по командних пунктах і руйнують їхнє логістичне забезпечення.

"Так вони доходять до стану, коли самі починають забиратися. Нам це вигідно, тому що їхній артилерійський потенціал є досить великим. Але якщо снарядів немає, стріляти нема чим, якщо мости розбиті, якщо переправ немає, то противник просто змушений відступати. Звільнити Херсон за тиждень? Дай бог. Але я за реалістичний раціональний підхід, за збереження наших солдатів", - пояснив Романенко.

Звільнення Херсонщини: що відомо

Наприкінці серпня українські війська пішли у масштабний контрнаступ. Звільнення територій від російських окупантів триває і в Херсонській області. Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від загарбників звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів земель.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що на Херсонському напрямку в окупантів спостерігається паніка. Вони вже тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Він додав, що незабаром на РФ чекає новий котел, адже просування ЗСУ неминуче.

В інтерв'ю УНІАН директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін наголосив, що російські окупанти і колаборанти зрозуміли, що Херсон вони не втримають, тому почали їхати звідти. Він зазначив, що росіяни кинули підкріплення й десантників, але у них немає зимового обмундирування та медикаментів.

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