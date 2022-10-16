Експерт зазначив, що колаборанти в Херсоні вже зрозуміли, що місто їм не втримати, і тому Сальдо вже вивозить членів свого клану і активи.

Російські окупанти і колаборанти зрозуміли, що Херсон вони не втримають, тому почали їхати звідти.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін.

"Фактично вони розуміють, що Херсон вони не втримають. У них немає шансів. Живу силу туди доставити не можна, туди "мобіки" ніяк не потраплять. Доставляти туди снаряди, нове озброєння теж неможливо. Тому Сальдо хоче вивезти всіх членів свого клану, активи - гроші, власність. Вони розуміють, що, якщо реально зараз почнеться операція, максимум за два тижні війська наші стоятимуть вже біля Херсона", - пояснив ситуацію Соскін.

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Він зазначив, що окупанти кинули підкріплення, десантників, але у них немає зимового обмундирування, ніяких умов для життєдіяльності, немає медикаментів.

"Величезна кількість поранених, яких ніде лікувати, їх возять всіх в Херсон, але він же не гумовий. У них практично не залишається міст з інфраструктурою крім Берислава і Херсона. Якщо зараз українці заберуть Снігурівку і рушать далі, у них немає матеріально-технічної бази для того, щоб утримувати військові підрозділи, що сидять в цьому мішку. Їжі немає, паливно-мастильних матеріалів немає, підвозу боєприпасів немає, важкого озброєння скоро не буде. Що робити з цими пораненими, які там сотнями щодня", - сказав експерт.

Він зазначив, що окупанти опинилися в страшній пастці і вирватися з неї вони не можуть.

"А оскільки відбулася ескалація військових дій, оскільки бомбили наші міста, піднявся градус української злості, то пощади їм вже теж там не буде. Тому у них два варіанти: або пакуватися в мішки "вантажу 200", або здаватися. Ніякого "зеленого коридору" там не буде", - зазначив Соскін.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Наприкінці серпня ЗСУ оголосили про початок контрнаступу на півдні України. Водночас українські військові почали активно звільняти населені пункти в Харківській області.

2 жовтня, за інформацією британської розвідки, ЗСУ розпочали нову фазу наступальних операцій в області.

6 жовтня голова об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ звільнили у жовтні понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини.

Вже 7 жовтня ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області звільнені і стабілізовані більше 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни відзначають, що українські військові досягають значних успіхів у Херсонській області.

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