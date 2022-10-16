Результати "нічної роботи" українських військових дорозвідуються.

На Херсонщині підрозділи Збройних сил України знищили два склади боєприпасів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, зараз продовжуються активні дії із закріплення позицій ЗСУ на звільнених територіях. Тривають стабілізаційні заходи в деокупованих населених пунктах.

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"Близько 160 вогневих завдань відпрацювали цієї ночі наші артилеристи та ракетники по позиціях ворога та районах зосередження живої сили і техніки. Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі, в Каховському – продовжується сезонне вирощування "бавовни", - зазначив Назаров і додав, що результати "нічної роботи" дорозвідуються.

Війна в Україні: ситуація на фронті

На півдні України триває контрнаступ ЗСУ. Як зазначили в Офісі президента України, Путін все ще сподівається, що окупанти будуть тримати Херсон, але вони зайняті мародерством. Диктатор хоче "зберегти обличчя", але він не врахував, що рашистам куди важливіше грабувати і здійснювати військові злочини. В оперативному командуванні "Південь" зазначають, що на півдні ЗСУ утримують ініціативу в розвитку подій.

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Так, українські воїни 15 жовтня завдали потужних ударів по ворогу, знищили на півдні 14 окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, три самохідні артустановки та гаубицю "Мста-Б".

За словами президента України Володимира Зеленського, навіть 100 тисяч загиблих на війні росіян не змусять Кремль про щось замислитися.

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