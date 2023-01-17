Під приводом пошуку українських диверсантів ворог здійснює рейди населеними пунктами Херсонщини.

Російські окупанти посилено шукають своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях України.

"За наявною інформацію, російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях", - зазначили у Генштабі.

Зауважується, що під приводом пошуку українських диверсантів загарбники здійснюють рейди по населеним пунктах Херсонської області.

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Дезертири в російській армії

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в Луганській області зафіксовано збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій через значні втрати особового складу.

Для утримання контролю над ситуацією російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

1 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що в Луганській області щоденно затримують до 50 російських військовослужбовців-дезертирів.

Російські окупанти на Донеччині знищили своїх дезертирів, більшість із яких були "зеками".