Росіяни атакували позиції ЗСУ одразу на восьми напрямках.

Протягом минулої доби, 21 лютого, на фронті між Збройними силами України та окупаційними військами відбулося 64 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку відбили 3 спроби наступу ворога в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку бої велись в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині. Сили оборони відбили 6 атак. Ще два штурми стримали на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

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На Авдіївському напрямку росіяни знову посилюють тиск. За добу ЗСУ відбили 19 атак в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку бої велись в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських захисників. На Новопавлівському напрямку було спокійніше - там ворогу здійснив одну спробу штурму південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

"На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра", - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Business Insider, Україна все ще може здобути перемогу у розпочатій Росією війні. Проте для цього вона має зробити пріоритетом оборону, відновлення боєздатності та завдання ударів по Росії там, де вона найбільш вразлива.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що в українських захисників неба з'явилося більше інструментів для того, аби знищувати російську авіацію.

Україна вступає у третій рік повномасштабної війни, поступаючись агресору за кількістю солдатів та критично поступаючись у використанні артилерійських боєприпасів.

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