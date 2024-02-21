Російські загарбники намагалися безуспішно наступати на Оріхівському напрямку.

На Таврійському напрямку Сили оборони України за минулу добу знищили понад 500 російських окупантів. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, у зоні відповідальності військ "Таврія" ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, вчинив 1151 артобстріл (в тому числі 2 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.

"Безуспішними атаки росіян були зокрема на Оріхівському напрямку. Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах", - відзначив бригадний генерал.

Водночас, українські захисники завдають російським окупантам вогневого ураження, "ворог знищується".

"Загальні втрати росіян за добу 20 лютого склали: у живій силі - 521 особу, в озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць, не враховуючи БпЛА. Це 6 танків, 34 бойові бронемашини, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 12 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки. Зокрема, знищено й квадроцикл росіян", - повідомив Тарнавський.

Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 233 безпілотника різних типів.

Війна в Україні - останні новини

В ніч на 21 лютого ЗСУ збили Су-34 російських окупантів. Як повідомили у Повітряних силах, під ударом був і Су-35, але його пілот зманеврував.

Як сказав командувач Повітряними силами Микола Олещук, "екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья".

Повітряні сили ЗСУ оцінили втрати російської авіації. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, українські військові вже знищили 338 літаків, понад 320 гелікоптерів та 7560 БПЛА російської окупаційної армії.

За словами Ігната, літаки різні – є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше.

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